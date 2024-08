Sam Asghari svela com’è la sua vita dopo il divorzio da Britney

Esattamente un anno fa Britney Spears ha confermato la separazione con Sam Asghari, dopo mesi di rumor che parlavano di un divorzio imminente. Il matrimonio tra la principessa del pop e il personal trainer è durato poco più di un anno, ma i due stavano insieme dal 2016, da quando lei l’ha incontrato sul set del video musicale Slumber Party.

Adesso Sam Asghari fa “l’attore” e spesso va anche in tv a fare l’opinionista e a parlare della sua “carriera” ed è proprio in televisione su Fox Tv che ha ricordato la relazione con Britney. L’attore ha spiegato che ripensa con affetto alla popstar (e ci mancherebbe altro visto tutti i soldi che si è preso), ma ha anche fatto intendere che non ci sono più rapporti e che non la sente più.

Sam Asghari sul matrimonio con Britney Spears e la sua nuova vita: “Sono grato per il passatoi, ma vado avanti”.

“Com’è adesso la mia vita dopo il matrimonio con Britney? Queste sono situazioni nelle quali si ritrovano moltissime persone. Sono in tanti a fare i conti con il divorzio. Sfortunatamente capita a molti, le cose vanno e vengono, però a me piace celebrare il passato. Lo faccio adesso e lo farò sempre. Non bisogna necessariamente essere tristi per come sono andate le cose. Sono grato per ciò che è stato adesso lascio il passato e vado avanti, imparando da quello che ho vissuto. Ovviamente apprezzo quello che ho vissuto e lo ricordo con piacere. Se parlo ancora con lei? Sai, io sono molto concentrato sulla mia carriera, sulla recitazione. Sono molto impegnato con la tv e i film e mi voglio concentrare su questo. Però mi auguro il meglio per lei e questo è ovvio”.

Mi spiace per Britney, ma i suoi ex mariti l’hanno palesemente usata come trampolino per provare a tuffarsi nel mondo dello spettacolo. Kevin Federline nel 2005 si improvvisò rapper (come dimenticare quella perla trash di Popozao) e adesso l’ex personal trainer cerca di diventare il nuovo Tom Cruise.

In entrambi i casi questo è il risultato…