Dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears in USA il caso della conservatorship della principessa del pop è esploso ed è arrivato al general public. Tiktoker, blogger, attori, cantanti, tutti hanno parlato di quello che sta succedendo a Britney. People ha raggiunto il fidanzato della Spears, Sam Asghari, che ha finalmente rotto il silenzio sul loro rapporto, anche se in modo telegrafico.

Considerando i contratti che avrà firmato e le limitazioni imposte dal team della fidanzata, questa dichiarazioni “banali” sono quasi preziose.

“Sam Asghari non può parlare, ha delle limitazioni e non può dire quello che pensa. Lui è triste che i fan pensino che lui abbia a che fare con la conservatorship. Lui la ama e l’avrebbe sposata se non fosse per la conservatorship. […] In Slumber Party io lavoravo con Sam, ma ho lavorato con Britney in almeno 5 video. La prima volta che l’ho incontrata era per una clip degli NSYNC. […] Recentemente ero al telefono con Sam e lei ha preso la cornetta per dirmi delle cose dolcissime, ma che non vi dirò. […] Perché parlo? Perché voglio farvi capire che Sam ha un’influenza positiva su Britney e che non dovete pensare che sia parte della conservatorship”.

“I have always wanted nothing but the best for my better half, and will continue to support her…I am thankful for all of the love and support she is receiving…I am looking forward to a normal, amazing future together.”

