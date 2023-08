Sam Asghari rompe il silenzio dopo la rottura con Britney Spears

Sam Asghari ha finalmente rotto il silenzio e proprio come ha fatto indirettamente Britney Spears nelle scorse ore, ha confermato di aver interrotto la relazione. Al contrario della sua ex compagna, però, lo ha confermato in maniera esplicita con una storia su Instagram.

Britney Spears conferma la fine della storia con Sam Asghari https://t.co/sZTyZdi6Uw — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 17, 2023

“Dopo sei anni di amore e di impegno reciproco, mia moglie e io abbiamo deciso di interrompere il nostro cammino insieme. Manterremo il rispetto e l’amore che abbiamo l’un per l’altra e le auguro il meglio. Queste cose capitano. Chiedere privacy sembra ridicolo quindi chiederò a tutti, media inclusi, di essere gentili e premurosi”.

Ma se da una parte Sam Asghari minimizza e parla di “rispetto e amore reciproco”, dall’altra TMZ rivela dettagli choc e scabrosi sul divorzio dell’anno.

Sam Asghari terrorizzato dall’ossessione di Britney Spears per i coltelli

Secondo il noto portale, infatti, Britney Spears avrebbe più volte aggredito fisicamente Sam Asghari nel corso degli anni, facendogli un occhio nero una notte mentre dormiva. Più volte la sicurezza sarebbe dovuta intervenire per staccare la cantante da Asghari che puntualmente prendeva mazzate. TMZ ha poi aggiunto che lei era ossessionata dai coltelli e ne aveva un paio in ogni stanza, anche in camera da letto. Ossessione mai apprezzata da Sam che temeva potessero essere usati contro di lui.

“Era paranoica, credeva che qualcuno l’avrebbe portata via e aveva bisogno dei coltelli per proteggersi. Britney tendeva ad andare fuori controllo”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato però un tradimento che lei avrebbe fatto all’insaputa di lui. Quando e con chi, resta un mistero.