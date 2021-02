Il documentario Framing Britney Spears ha davvero smosso le acque intorno alla conservatorship della popstar e ieri Sam Asghari si è scagliato contro il padre della sua ragazza su Instagram. Non contento il fidanzato di Britney ha continuato ad attaccare Jamie anche durante una conversazione con i paparazzi di TMZ. Nessun passo indietro, Sam ha ripetuto che suo suocero è un cog****e e che fino a che non tratterà bene la sua compagna non potrà esserci un buon rapporto tra loro.

Jamie Spears in questo momento…

Paparazzi: can you guys [Sam and Britney Spears’ father] ever be on good terms ?

Sam Asghari: I hope so, once he starts treating his daughter right, then we can be on good terms.

