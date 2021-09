Tra le tantissime regole che tenevano in gabbia Britney Spears con la conservatorship di suo padre c’erano anche queste: “La popstar non può sposarsi e nemmeno avere bambini. Le sono negate quelle che per altre donne sono normalissime scelte. Anche per vedere il fidanzato Sam Asghari ha bisogno di chiedere un permesso. Così come non può guidare e andare a trovare chi vuole. Anche sui soldi ci sono dei vincoli e non può spenderli come meglio crede“.

Qualcosa però è cambiato, perché nelle ultime settimane abbiamo visto più volte la cantante di Womanizer al volante della sua Mercedes. Da quando Jamie Spears ha proposto le dimissioni e chiesto che la tutela abbia fine molte delle restrizioni che limitavano Britney sono cadute. Ieri infatti Sam Asghari ha fatto la grande proposta. Il belloccio iraniano ha chiesto alla compagna di sposarlo. Iconica la foto di Britney che mostra l’anello all’anulare, ma che come posa ricorda molto un altro tipo di messaggio (che sarà certamente rivolto al papà Jamie).

Se le cose andranno come previsto nelle udienze di fine settembre e gennaio, il 2022 sarà davvero un grande anno per la principessa del pop. Non soltanto un matrimonio (e un possibile comeback nel mondo della musica), ma anche il ritorno alla libertà dopo 13 anni di “carcere”. Quindi tanti auguri a questa splendida coppia.

Britney e Sam Asghari, le foto dopo il sì.