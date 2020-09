La brevissima diretta che Britney Spears ha fatto partire dal profilo Instagram di Sam Asghari ha fatto nascere mille teorie assurde su Twitter. C’è chi è sicuro che fosse una richiesta di aiuto e chi ancora crede sia stato un modo per mostrare che il suo fidanzato la controlla in ogni cosa che fa. In molti fan della principessa del pop si sono scagliati contro il personal trainer accusandolo di essere d’accordo con Jamie Spears nel tenere Britney in gabbia.

Sam ieri sera ha deciso di rispondere a tutti e spiegare cosa c’era dietro a quella live.

“La verità è che la mia fidanzata voleva farmi una storia e per errore è partita la live, questo perché la nuova versione di Instagram è poco chiara. Datevi tutti una calmata”.

Ma era così difficile da capire? E anche fosse stata la volontà di Britney di fare una diretta, sappiamo tutti che la conservatorship le vieta di farlo e in quel caso Sam avrebbe solo pensato al suo bene chiudendo la live dopo pochi secondi. Come ho già detto, la Spears ha mille divieti, ma anche il suo ragazzo avrà firmato accordi legali che gli impediscono di dire quello che vorrebbe.

Britney Spears’ boyfriend is responding after she went live on his Instagram for a few seconds and fans saw him take the phone away. #FreeBritney pic.twitter.com/d9KG5n4E4D — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 1, 2020

Anche il make up artist di Britney, Maxi Maxi, ha confermato che Sam Asghari non può parlare.