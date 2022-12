Salvo Veneziano e Stefano Bettarini contro Signorini e il GF Vip

Ogni volta che c’è odore di polemica al GF Vip spuntano Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, che tornano a puntare il dito contro il programma. Stamani i due ex gieffini hanno condiviso nelle loro storie il video di un concorrente italiano del Grande Fratello Bulgaria, che si lamenta del ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà.

“Chi mi conosce sa che ho fatto il GF in Bulgaria e seguo anche il GF italiano e dico quello che penso. Vedo che sta andando sempre a peggiorare. Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura. Poi dalla prima puntata rimanevano in studio. Questa è anche una presa in giro per gli squalificati degli anni scorsi che sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi”.