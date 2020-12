Ci risiamo, dopo Stefano Bettarini, un altro squalificato dal GF Vip ha sentito il bisogno di dire la sua sui baci che si sono dati i concorrenti del GF Vip. Salvo Veneziano ha condiviso la triste storia Instagram di Bettarini e per questo molti fan di Zorzi lo hanno accusato di omofobia. Il pizzaiolo siciliano per difendersi cosa ha fatto? Dai che ci potete arrivare. Esatto! Ha tirato fuori la ridicola carta degli ‘amici gheeeeei’.

“Ho condiviso le storie di Bettarini su Instagram perché penso pure io che il troppo storpia… Questo lo dirò fino alla morte… Questo messaggio è soprattutto per tutte le persone che seguono Tommaso, che hanno accusato me e Stefano di essere omofobi, cosa non vera, confermata dal fatto che ho vari amici gay da più di vent’anni. Di tutto mi potete accusare, ma tranne di essere omofobo, razzista o di non rispettare le donne. Io credo sia giusto mettere da parte simpatie e antipatie e ammettere che il GF voglia per forza di cose estremizzare le situazioni per cercare di far passare un messaggio di normalità a tutti i costi, senza capire che proprio questo voler sensibilizzare che contribuisce a dare voce all’omofobia. Altro che sensibilizzazione.. Il troppo forzare sta facendo indignare tutti.. e tutti sto parlando dei miei tantissimi amici gay, persone con una grande sensibilità e soprattutto grande DIGNITÀ … Uno di questi miei tantissimi amici gay è il mio testimone di nozze…. Che sia chiaro così evitiamo la parola omofobia. Strumentazzare tutto ciò, è una cosa di pessimo gusto”.

1° Avere amici gay non può essere usato come scudo. Ci sono tanti omosessuali omofobi, figuriamoci maschi etero che hanno 1 o 2 gay nella loro cerchia di amici. Per lo stesso ragionamento un uomo sessista può difendersi dicendo “non lo sono, ho sposato una donna”?

2°In cosa il GF avrebbe estremizzato? L’unica cosa su cui è stata calcata la mano è stata “l’amicizia speciale” tra Elisabetta e Pierpaolo eppure nessuno ha gridato al “vogliono farci diventare tutti etero”.

3° “Vogliono far passare un messaggio di normalità a tutti i costi” e infatti di questo stiamo parlando: l’omosessualità è normalità, così come i baci tra due uomini o due donne. Chi non crede questo è un omofobo, magari con qualche amico gheiii.

4° Chi sono i “tutti si indignano”? Chi si altera per dei baci tra uomini o “amicizie speciali” tra donne è un omofobo e la loro indignazione sapete dove ce la ficchiamo? Ecco, proprio lì.

5° I gay non sono “persone con una grande sensibilità”, ma sono persone. Non siamo labrador.

6° SALVO l’unico “troppo che stroppia” o “storpia” come dici tu, è l’uso esagerato che fai dei puntini di sospensione.

La sorella di Tommaso commenta i post di Salvo Veneziano.

SE SOLO CI FOSSE TOMMI: – avrebbe già fatto notare il solito “ho amici gay anch’io” + come ha usato una news (fuori contesto) per dire che in tv in Italia con i gay “il troppo stroppia” da quello che video io da anni ci sono solo coppie etero in tv non è “troppo” anche lì? https://t.co/GRZBVjaP3c — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 27, 2020

Mentre Salvo Veneziano ringrazia Francesco per la sua integrità morale, io ringrazio tutti i ragazzi di questa edizione invece, e non spiego nemmeno il perché #gfvip pic.twitter.com/mCSDKeKDEn — Annamo bene, proprio bene (@tutticomemily) December 27, 2020