Salvo Sottile, una bestemmia contro Elly Schlein pubblicata dalla sua pagina Facebook

Salvo Sottile si trova attualmente in vacanza in Spagna insieme ai figli, ma nonostante questo è stato costretto a realizzare un video di scuse dopo che dalla sua pagina Facebook (data in gestione a un social media manager), è partita una bestemmia contro Elly Schlein. Nel dettaglio si è letto:

“In occasione dei 31 anni dalla strage di Via d’Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P*rco D*o Elly Schlein”.

Acronimi alternativi del PD pic.twitter.com/x0yJrZLkxR — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 19, 2023

Il conduttore, nonostante non abbia scritto di proprio pugno la bestemmia, si è voluto assumere le responsabilità ed ha chiesto pubblicamente scusa alla Schlein.

“Mi trovo a Barcellona per qualche giorno con i miei figli e faccio questo video una volta per tutte non per parlare di notizie, ma per parlare di qualcosa che mi riguarda. All’ora di pranzo sono stato raggiunto dalle telefonate di alcuni amici e di alcuni colleghi che mi avvisavano che in un post della mia pagina Facebook c’era una bestemmia su una notizia che riguardava Elly Schlein, la segretaria del PD. Questa è una cosa grave e sono dispiaciuto e rammaricato. E’ successo che un collaboratore della pagina pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave”.

Salvo Sottile ha poi continuato:

“Ma siccome il responsabile sono io, la pagina è mia e sono io che ci metto la faccia, voglio prendermi tutta la responsabilità e scusarmi enormemente con chi lo ha letto e soprattutto con la segretaria del PD Elly Schlein. A lei vanno le mie scuse più sincere”.

Salvo Sottile, le scuse del SMM

Poco dopo anche il SMM del conduttore ha chiesto scusa pubblicamente.