Salvo Sottile: il Caso Garlasco e la Verità di Alberto Stasi

Oggi è stata condivisa un’anticipazione della nuova puntata del podcast “Un Altro Pianeta”, che sarà disponibile domani alle 8 su Spotify e YouTube. L’ospite di Hoara Borselli è il giornalista Salvo Sottile, il quale discute del caso del delitto di Garlasco e della vicenda giudiziaria di Alberto Stasi.

Durante l’intervista, Sottile ha sottolineato la coerenza di Stasi, che ha sempre affermato la propria innocenza senza cercare scorciatoie. Nonostante la sua formazione come ingegnere, Stasi ha vissuto la maggior parte dei suoi migliori anni in carcere, un aspetto che ha profondamente colpito Sottile. Lanciando una riflessione provocatoria, Sottile ha espresso dubbi su una possibile prova di innocenza da parte di Stasi, suggerendo che un eventuale successo in questo senso potrebbe rivelare un clamoroso errore giudiziario nella storia italiana. Le osservazioni sollevano interrogativi sulla funzione della giustizia e sull’influenza dei media nei casi di cronaca nera.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com