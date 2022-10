Salvo Sottile e Franco Di Mare litigano sui social, volano accuse pesanti

Siamo abituati alle catfight social tra influencer e personaggi televisivi di serie Z, ma questa volta a discutere sono stati due conduttori e giornalisti molto noti: Salvo Sottile e Franco Di Mare. Ma come sempre andiamo per gradi e…



2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati pic.twitter.com/oG3Oa8ieG3 — Franco Di Mare (@francodimare) October 29, 2022

Il direttore di Rai 3 ieri ha pubblicato un vecchio video di Striscia la Notizia ed ha dichiarato di aver denunciato il programma di Antonio Ricci: “2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati“.

Salvo Sottile ha ripreso il tweet del collega ed ha scritto: “Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto. […] Scusi ma non ci vedo nessuna goliardata nel toccare il sedere a una donna , ma ognuno“.

Di Mare non l’ha presa bene ed è sbottato: “Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche“.

Sottile ha prontamente replicato: “Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico!”

Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico! — Salvo Sottile (@salvosottile) October 30, 2022

La lite social si è conclusa con un bel blocco e a farcelo sapere è stato proprio Franco Di Mare: “L’australopiteco mi ha bloccato. Mannaggia“.

Ragazzi state calmi…



Salvo Sottile vs Franco Di Mare: le vecchie ruggini.

Nel 2020 Salvo Sottile è stato sostituito da Mi Manda Rai Tre e al suo posto è arrivato Franco Di Mare. Il giornalista siciliano ne ha parlato due anni fa in un’intervista concessa al settimanale Intimità: “Non ho mai saputo il vero motivo della sua decisione, ma l’ho vissuta come un’esperienza spiacevole, anche considerato che ormai non c’era più tempo di provare a cercare un’altra collocazione per la nuova stagione. Non l’ho mai più incontrato e adesso non sono più interessato ad una chiarimento. Per me è un capitolo assolutamente chiuso“.