Salvo Sottile: cronaca e famiglia in Sicilia, l’intervista esclusiva

Salvo Sottile, noto conduttore di programmi di cronaca, condivide le sue impressioni su un’estate di relax tra famiglia e mare, in Sicilia. Dopo un’intensa stagione televisiva, Sottile si prepara a tornare con il suo programma “Far West”, dedicato a storie di cronaca e tematiche poco esplorate.

In un’intervista, il conduttore esprime la sua intenzione di continuare sulla strada della continuità, puntando a portare alla luce fatti e situazioni trascurate dai media tradizionali. Sottile sottolinea quanto sia importante permettere ai magistrati di svolgere il loro lavoro, evitando di sovraccaricare il pubblico con informazioni superflue sul caso di Garlasco. Secondo lui, l’interesse per la cronaca è sempre esistito, ma è fondamentale non esagerare nel trattare certi argomenti, per non trasformarli in fenomeni tossici.

Riguardo ai recenti tagli alle produzioni, Sottile osserva che questi non colpiscono solo il suo programma, ma interessano anche altre trasmissioni di approfondimento. Esprime dispiacere per i colleghi colpiti dai ridimensionamenti, ma riconosce l’importanza di adattarsi alle necessità economiche della Rai.

Sottile commenta anche l’aumento del fenomeno dei truffatori online, che sfruttano la vulnerabilità delle persone malate. È fiero di aver trattato questo tema nel suo programma, con l’intento di mettere in guardia il pubblico.

Infine, conferma che per l’autunno è previsto il ritorno in tv con “Far West”, mentre si gode un meritato riposo estivo in Sicilia con la sua famiglia.