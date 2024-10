Salvini sul palco con Orbán e Vannacci

La 36esima edizione del raduno leghista a Pontida ha visto il leader Matteo Salvini affrontare cruciali tematiche politiche. All’inizio del suo intervento, ha esordito sulla manovra fiscale, sostenendo che non devono essere i lavoratori a pagare di più, ma piuttosto i banchieri. Salvini ha insistito sulla necessità di ridurre le tasse per le partite IVA e aumentare gli stipendi. Uno dei temi centrali è stato quello della cittadinanza, con il leader che ha affermato che non si tratta di regalare cittadinanze, ma di riservarle a chi si integra nella società, e di revocarle a chi commette reati, esprimendo chiaramente che chi delinque deve tornare nel proprio paese.

In merito all’autonomia differenziata, Salvini ha ribadito che questa è ora legge dello stato e rappresenta il futuro, collegandola alla meritocrazia e all’efficienza. Ha criticato la sinistra, definendo gli avversari politici incapaci che temono l’autonomia. Inoltre, ha descritto l’estremismo islamico come una grave minaccia, dichiarando che l’Europa deve unirsi per combatterlo.

La compattezza del governo è stata un altro tema trattato, con Salvini che si è riferito al suo esecutivo come a una “famiglia” che, nonostante le discussioni, riesce sempre a trovare un accordo. Infine, ha affrontato la questione del processo Open Arms, affermando di affrontare il giudizio con dignità, poiché non c’è motivo di condannare chi ha svolto il proprio dovere.

Durante il raduno, ha preso la parola anche il premier ungherese Viktor Orban, che ha elogiato Salvini come un patriota europeo. Orban ha criticato l’Unione Europea per la sua gestione dei migranti, facendo notare che l’Ungheria ha un numero zero di migranti grazie alle sue politiche, e ha denunciato come Bruxelles punisca il paese per questo motivo.

In aggiunta, il generale Roberto Vannacci ha affermato il valore della cittadinanza italiana, ricordando i sacrifici fatti dai nostri avi, mentre ha criticato la mancanza di reciprocità per gli immigrati. Infine, il raduno ha visto un omaggio ai volontari leghisti scomparsi e alle vittime del terrorismo islamico, con un momento di silenzio in ricordo delle vittime.