Salvini risponde a Vasco Rossi sul nuovo codice della strada, cosa ha detto

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha commentato le dichiarazioni di Vasco Rossi riguardo al nuovo Codice della strada, esprimendo la sua preoccupazione per la serietà del tema della sicurezza stradale. Durante un congresso della Lega a Milano, Salvini ha affermato: “Vorrei che Vasco Rossi non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto in un incidente stradale causato da un conducente sotto effetto di stupefacenti. Non c’è da ridere quando si parla di alcool e droga”. Ha anche aggiunto che, pur ammirando Vasco come cantante e sperando di partecipare a molti dei suoi concerti, il Codice della strada mira a salvare vite.

Vasco Rossi, dal canto suo, aveva espresso critiche nei confronti del nuovo Codice della strada tramite i social media. In modo ironico, si è rivolto ai giovani, citando che secondo le nuove regole, se vengono fermati dopo aver fumato marijuana anche una settimana prima, rischiano di essere arrestati e di vedersi ritirata la patente per tre anni. Questo è stato presentato come una misura che il ministro Salvini ha messo in atto per “il loro bene”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che i limiti di tasso alcolemico non sono cambiati e che le sanzioni per violazioni precedenti erano già previste, ma che la novità riguarda la misura dell’alcolock per i recidivi. Salvini ha commentato l’entrata in vigore del nuovo codice il giorno successivo, evidenziando l’aumento delle multe per chi occupa posti riservati ai disabili e per l’uso del cellulare alla guida, che è la principale causa di incidenti. Ha espresso orgoglio per l’incremento delle sanzioni rivolte a comportamenti incivili, come il furto di posti per disabili, e per quel che riguarda la guida sotto l’effetto di droghe.

Infine, Salvini ha sottolineato che il governo è impegnato a mantenere le promesse fatte riguardo alla sicurezza stradale, evidenziando i primi risultati dei controlli stradali post-applicazione delle nuove normativi.