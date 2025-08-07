Salvini riemerge: il Ponte sullo Stretto cambia le carte in tavola

Matteo Salvini ha recentemente ripreso la parola nella scena politica italiana, dopo un periodo di silenzio dovuto all’ascesa di Giorgia Meloni. L’argomento principale di discussione è la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto che il leader della Lega ha dichiarato finalmente avviato, supportato dalla premier.

Salvini si trova in una posizione delicata; la sua popolarità è in calo e il suo ruolo politico ha subìto diverse battute d’arresto. Ora, con la promessa del ponte, il politico leghista sembra voler puntare su un’opera che potrebbe generare significativi posti di lavoro e dare nuova vita alla sua immagine. Il progetto di un ponte a campata unica, riconosciuto come uno dei più ambiziosi al mondo, dovrebbe includere anche oltre quaranta chilometri di raccordi stradali e ferroviari, destinati a migliorare la connessione tra Sicilia e Calabria.

Il governo prevede l’avvio dei lavori per settembre, con un termine stimato per il 2032 o 2033. Nonostante l’entusiasmo mostrato, la portata economica dell’opera, stimata intorno ai quindici miliardi di euro, è oggetto di dibattito, sollevando interrogativi sul costo e sull’effettivo ritorno sociale in termini di infrastrutture e servizi.

Salvini, dopo diverse esperienze politiche, scommette ora su questo progetto come chiave per la sua rivitalizzazione in un contesto in cui la Lega ha perso visibilità. È un’opzione rischiosa, che, se dovesse fallire, potrebbe compromettere ulteriormente le sue ambizioni politiche.