Salvini Ribatte alla Richiesta di 6 Anni nel Caso Open Arms, Ma Pianifica di Lasciare il Potere nel 2027

Dopo la richiesta di condanna a sei anni di carcere da parte dei pm di Palermo nel processo Open Arms, Matteo Salvini ha risposto attraverso un video, dichiarando di sentirsi “colpevole di aver salvato l’Italia”. In una riunione con i membri del suo partito, la Lega, ha rivelato di essere “stanco” e ha manifestato l’intenzione di lasciare la guida del partito nel 2027, permettendo che si faccia avanti una nuova generazione di leader. Ha affermato che richiederà un mandato per consolidare e rafforzare il partito prima di passare il testimone.

La situazione di Salvini è complessa, considerando le diverse correnti all’interno della Lega: ci sono fazioni più estremiste e altre più dialoganti, rappresentate da figure come Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Il partito si avvicina a eventi importanti, come il raduno di Pontida il 6 ottobre e le elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre, che potrebbero influenzare il futuro della leadership e della strategia politica.

In risposta alla richiesta di sei anni di reclusione, Salvini ha deciso di intraprendere una strategia offensiva, mirando a mobilitare i suoi sostenitori contro quelli che lui definisce “processi politici”. È prevista la distribuzione di volantini che contengono estratti delle requisitorie dei pm, per stimolare la protesta nei gazebo che il partito allestirà nei prossimi fine settimana.

Il 18 ottobre si prevede che la mobilitazione raggiunga il culmine con l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, che rappresenta Salvini nel processo. Nel frattempo, Salvini ha incontrato Umberto Bossi, fondatore della Lega, confermando di averlo trovato in buona forma.

Le dichiarazioni di Salvini e le sue azioni suggeriscono una forte volontà di resistere alle accuse e di mantenere la propria presenza politica, mentre pianifica un avvicendamento generazionale nel partito. Sarà interessante osservare come evolveranno le dinamiche interne della Lega e come i prossimi eventi elettorali influenzeranno il suo futuro e quello del partito.