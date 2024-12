Salvini provoca Saviano: ‘Saluti alla sua profezia’ dopo l’assoluzione nel caso Open Arms

Dopo la sua assoluzione nel processo Open Arms, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato su X alcune dichiarazioni effettuate otto mesi fa dallo scrittore Roberto Saviano, che aveva predetto una possibile condanna per il leader della Lega. Salvini ha definito le parole di Saviano come una “profezia”. L’argomento è scoppiato quando il ministro ha condiviso un video di Saviano, il quale, mentre il processo era ancora in corso, aveva ipotizzato che Salvini sarebbe finito in carcere a causa del suo operato durante il suo precedente incarico da ministro dell’Interno.

Saviano, nel suo intervento, si riferiva a una sentenza che aveva assolto diverse Ong, critico nei confronti della politica migratoria italiana, ma il suo commento specifico su Salvini era che “solo Matteo Salvini andrà in carcere per vicende connesse ai flussi migratori”, aggiungendo sarcasticamente che sarebbero stati presenti per garantire condizioni di detenzione dignitose.

Il 20 dicembre, il tribunale di Palermo ha assolto Salvini dalle accuse di sequestro di persona nel caso Open Arms, stabilendo che “il fatto non sussiste”. Le accuse riguardavano fatti del 2019, quando come ministro dell’Interno si oppose allo sbarco di 147 migranti dalla nave dell’Ong Open Arms a Lampedusa. La decisione del giudice sottintende che l’accusa non ha dimostrato che il reato sia stato effettivamente commesso.

Oscar Camps, fondatore di Open Arms, ha commentato che l’Organizzazione non governativa attenderà di conoscere le motivazioni della sentenza per decidere se presentare ricorso in appello. Anche il profilo ufficiale di Fratelli d’Italia ha ripreso il video di Saviano, ridicolizzando le sue affermazioni e sottolineando la distanza tra le sue previsioni e l’esito del processo.

Sia Salvini che i suoi sostenitori considerano la sua assoluzione come un successo, mentre Saviano, secondo Salvini, ha fatto una figuraccia per il suo commento premonitore. La polemica tra i due continua a evidenziare le divisioni politiche in merito alla gestione della migrazione e alle responsabilità politiche.