Salvini Prosciolto nel Caso Open Arms: Emozioni e Abbracci con Francesca Verdini

Un grande sospiro di sollievo per il vicepremier Matteo Salvini, che è stato assolto nel processo Open Arms, dove rischiava fino a sei anni di carcere. Alla lettura della sentenza, il leader della Lega ha festeggiato nella aula bunker di Palermo, cercando la fidanzata Francesca Verdini. Dopo otto ore di camera di consiglio, il tribunale di Palermo ha pronunciato l’assoluzione per Salvini, dichiarando che “il fatto non sussiste” riguardo alla vicenda legata alla nave della ong spagnola Open Arms, risalente ad agosto 2019. La procura aveva accusato l’allora ministro dell’Interno di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per aver impedito lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave.

Subito dopo la sentenza, Salvini ha espresso la sua gioia, abbracciando chi gli era vicino e ricevendo il supporto e gli applausi degli esponenti del Carroccio. Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini, lo ha raggiunto in lacrime, e insieme hanno condiviso un momento di emozione. Prima dell’udienza, la Verdini aveva pubblicato un post su Instagram, elogiando la forza e la lealtà di Salvini, promettendo di stargli accanto.

Anche l’avvocato Giulia Bongiorno ha manifestato la sua commozione in aula, sottolineando che l’assoluzione è stata “piena” e senza condizioni. Ha dichiarato che non si tratta di un’assoluzione con “qualche ma o qualche però”, ma di una “grandissima assoluzione”, respingendo le critiche di chi parlava di un giudizio limitato o sfuggente.

La vicenda aveva attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, con Salvini al centro del dibattito sulle politiche migratorie italiane. Dopo la sentenza, il leader della Lega ha parlato di una vittoria per l’Italia, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi sostenitori. Questa assoluzione rappresenta un riconoscimento importante per Salvini, in un momento politico già complesso per il governo italiano.