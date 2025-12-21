Salvini propone cauzione personale per organizzatori di manifestazioni

Matteo Salvini ha espresso un’opinione sui danni causati dalle manifestazioni, affermando che gli organizzatori dovrebbero essere responsabili personalmente per i danni arrecati. Salvini ha presentato una proposta della Lega che prevede l’obbligo di una cauzione personale per gli organizzatori di manifestazioni, in modo che paghino personalmente in caso di danni. Ciò è stato detto da Salvini durante la trasmissione “Zona bianca” su Retequattro, dove ha anche parlato dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. Secondo Salvini, gli italiani non dovrebbero più pagare per i danni causati da manifestazioni non autorizzate o violente. La proposta mira a rendere gli organizzatori di manifestazioni più responsabili e a garantire che le manifestazioni si tengano in modo ordinato.