“Se avessi il covid mi affiderei all’idrossiclorochina”. Sono le parole di Matteo Salvini, ospite di Non è l’arena. “Il 96% dei positivi al coronavirus non ha sintomi o li ha lievi. In Germania, in Cina, negli Stati Uniti e in alcuni paesi usano un farmaco che costa 5/6 euro e che salva nelle fasi iniziali della malattia: l’idrossiclorochina. Bertolaso è stato curato con questo farmaco. Se avessi il covid mi affiderei all’idrossiclorochina”, dice il leader della Lega. “Perché non viene usata? Perché costa troppo poco? La usano migliaia di persone, ci sono fior di primari che salvano migliaia di pazienti con questo farmaco”.

