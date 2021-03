Una multa da 3mila euro che deve essere esemplare. “Salvini ha definito la magistratura un ‘cancro da estirpare’, una chiara terminologia con cui solitamente ci si riferisce alla mafia”. Cosí il pm Emilio Gatti, durante l’ultima udienza del processo che vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini, accusato di vilipendio dell’ordine giudiziario.

I fatti risalgono al 14 febbraio 2016, quando durante un congresso regionale della Lega tenutosi al palazzetto dello sport di Collegno, nel Torinese, al quale parteciparono circa un migliaio di persone, l’allora segretario federale della Lega Nord Salvini, fra le altre cose, disse: “Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare”.

Oggi pomeriggio in aula il pubblico ministero ha osservato che le frasi rivolte al pubblico del congresso da Salvini “hanno chiaramente natura oltraggiosa: una cosa è la critica, un’altra gli accostamenti volgari e ripugnanti”. Gatti ha poi aggiunto che Salvini ha definito i magistrati “stronzi” e “lazzaroni che rompono le palle alla Lega”, mentre la magistratura italiana “una schifezza”.

Il pubblico ministero, inoltre, ha fatto notare come “il pubblico accoglie gli insulti del ‘capo’ alla magistratura con vere e proprie ovazioni”. Le parole di Salvini erano state riprese dal Tg1 in prima serata. “Questo a riprova che il discorso é da ritenersi pubblico” ha concluso il pm.

Intervenuto in aula lo scorso 25 gennaio, il leader della Lega dopo aver sottolineato “massima fiducia nella magistratura e nella sua libertà di giudizio”, aveva evidenziato di non aver attaccato un giudice o un altro “ma il sistema”, precisando di aver fatto le affermazioni che gli vengono contestate “perché c’era qualcuno che dall’interno politicamente utilizzava alcune inchieste della magistratura per attaccare la Lega”. Ma il pm non ha ritenuto valide queste giustificazioni.