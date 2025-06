Salvini: ‘I bambini non c’entrano’ dopo insulti a Mirta

Dopo le minacce alla figlia di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ha denunciato su social gli insulti rivolti alla propria figlia, Mirta. Il Ministro delle Infrastrutture ha sottolineato che “i bambini non c’entrano nulla”, esortando a criticare il suo operato politico senza coinvolgere i familiari.

Non si tratta di un episodio isolato: le minacce alla figlia di Meloni sono emerse in concomitanza con il caso del professor Stefano Addeo, che ha ricevuto visibilità per aver minacciato Ginevra Meloni su X. Secondo quanto riportato da Today, sarebbe stato creato un account Facebook falso utilizzando il nome di Mirta, sul quale sono apparse varie offese dirette a Salvini.

Salvini ha definito inaccettabili gli insulti e le minacce rivolte ai familiari dei politici. “Un conto è la critica politica, un altro sono minacce volgari e pesanti ai bambini”, ha affermato, sottolineando l’esigenza di fermare un clima d’odio crescente.

Il caso Addeo ha suscitato ulteriori preoccupazioni: l’insegnante ha pubblicato contenuti inappropriati anche verso i figli di altri esponenti politici. Dopo le sue dichiarazioni, sebbene si sia scusato per l’atto impulsivo, nel suo profilo sono apparsi altri post in cui esprimeva desideri violenti nei confronti dei figli di politici italiani.

La vicenda ha acceso un dibattito sul rispetto delle famiglie dei politici e sulla necessità di mantenere un confronto civile nel panorama politico attuale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it