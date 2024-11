Salvini e Vannacci: Vittoria della Destra contro la Sinistra

È arrivata la sentenza del Tar della Lombardia riguardante l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi: l’istanza del Comune di Milano è stata respinta. Questa decisione ha suscitato soddisfazione tra i rappresentanti del centrodestra, come Matteo Salvini e Roberto Vannacci, che hanno colto l’occasione per attaccare la sinistra.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva contestato l’intitolazione, sostenendo che assegnare il nome di Berlusconi a un aeroporto così importante era un atto politico inappropriato. Inoltre, Sala ha evidenziato che la famiglia di Berlusconi non era stata informata dell’iniziativa e che l’ente gestore dell’aeroporto, Sea, né i Comuni del territorio erano stati coinvolti nella decisione. Secondo il sindaco, la responsabilità per l’intitolazione ricade su un funzionario pubblico che ha scelto di assecondare scelte politiche piuttosto che servire le istituzioni.

Tuttavia, il Tar ha giustificato la propria decisione affermando che la procedura seguita dall’Enac, che ha deliberato l’intitolazione il 5 luglio 2024, era corretta e che le inquietudini espresse da Sala e dagli altri ricorrenti non costituivano un pregiudizio grave. Nonostante il parere della famiglia Berlusconi, che aveva consigliato di rinviare l’intitolazione, il Tar ha confermato la decisione, suscitando entusiasmo nel centrodestra.

Salvini ha dichiarato che la sentenza è “una grande soddisfazione e una lezione per la sinistra”, che, a suo avviso, non ha altro modo di affrontare le proprie sconfitte elettorali se non attraverso battaglie legali. Anche Vannacci ha espresso il proprio disappunto per le priorità del Comune di Milano, lamentando che, invece di affrontare problemi urgenti come la criminalità o il costo della vita, gli amministratori si concentrano su questioni come l’intitolazione dell’aeroporto, commentando che il centrodestra potrebbe governare per molto tempo se questi comportamenti continuassero.

La controversia sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa, quindi, diventa un terreno di scontro politico, riflettendo le divisioni tra la destra e la sinistra nel panorama politico italiano.