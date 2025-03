Salvini e Tajani: Un Ritorno alla Calma dopo le Critiche alla Lega

Matteo Salvini cerca di normalizzare i rapporti con Antonio Tajani dopo giorni di tensioni seguite a una telefonata con il vicepresidente Usa JD Vance. Salvini ha dichiarato di leggere i giornali, sorridere e dedicarsi al suo lavoro, cercando di riportare serenità tra Lega e Forza Italia, che hanno avuto scambi accesi recentemente. Sostenendo che Tajani non si riferisse alla Lega quando ha parlato di partiti “quaquaraquà”, il vicepremier ha ribadito che il clima nella maggioranza è “splendido” e ha descritto i suoi rapporti con Meloni e Tajani come “ottimi”.

Resta, tuttavia, una certa tensione dovuta alla telefonata con Vance, che ha suscitato malumori in Meloni e Tajani. La premier non ha gradito l’iniziativa di Salvini, in un momento critico per le relazioni internazionali e con un viaggio a Washington all’orizzonte. Il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, ha poi suggerito che Tajani potrebbe farsi aiutare dalla Lega nelle relazioni con gli Stati Uniti, provocando una risposta secca da parte del leader di Forza Italia, il quale ha ribadito che la politica estera è di competenza della premier e del ministro degli Esteri.

La controversia riguardante il “partito dei quaquaraquà” di Tajani ha ulteriormente alimentato le tensioni. Tuttavia, il portavoce di Forza Italia ha chiarito che non vi è stata alcuna intenzione di attaccare la Lega e ha sottolineato l’unità dimostrata nel Parlamento, dove si è votato insieme per risoluzioni della maggioranza. Non si ritiene necessario un vertice di maggioranza per chiarire la situazione.