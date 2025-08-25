Salvini e Macron: Scontro sulla Difesa dell’Ucraina

L’argomento che trattiamo riguarda la recente polemica tra Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, e il presidente francese Emmanuel Macron. Salvini ha risposto in modo colorito a un’idea lanciata da Macron di inviare truppe europee in Ucraina per difendere Kyiv da eventuali attacchi russi. La risposta è stata “Tàcches al tram”, un’espressione che sottolinea il disprezzo nei confronti della proposta.

Il dato curioso è che l’idea di inviare truppe in Ucraina non è una novità francese, ma parte di un’iniziativa italiana promossa dal governo Meloni, di cui Salvini fa parte. Questa iniziativa comprende anche l’estensione dell’articolo 5 della Nato all’Ucraina, un concetto basilare del trattato che prevede la difesa collettiva in caso di aggressione. Inoltre, il governo Meloni ha intrapreso strade che vanno spesso contro le posizioni storiche di Salvini e della Lega, come nel caso dell’immigrazione, dove la collaborazione con l’Europa è diventata una virtù.

Negli ultimi tempi, il governo ha di fatto abbandonato molte delle ideologie salviniane, affrontando temi come l’economia e l’energia in modo differente. Salvini si è trovato sempre più isolato e spesso le sue dichiarazioni non vengono prese sul serio, non solo dall’opposizione ma anche dai suoi stessi alleati. Questa situazione ha portato a un clima di incomprensione tra lui e la Meloni, che talvolta agisce in modo opposto rispetto a lui.

In questo contesto, la reazione di Macron, che ha richiamato all’ordine l’ambasciatrice italiana, evidenzia che, in Europa, ci sono ancora leader che prendono sul serio le parole di Salvini, mentre in Italia sembra che la sua voce faccia sempre meno rumore all’interno del governo.