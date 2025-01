Salvini e la Lega: Proposta di Legge per Uscire dall’Oms, Ispirata a Trump

Matteo Salvini ha annunciato l’intento di far uscire l’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ispirandosi al ritiro degli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump. La proposta di legge è stata presentata in Parlamento da Claudia Borghi e Alberto Bagnai, membri della Lega, che hanno descritto l’Oms come un ente controllato da interessi privati, in particolare di Bill Gates, e accusato di non assistere adeguatamente il mondo. Anche Salvini ha ribadito l’importanza di distaccarsi da questo “centro di potere sovranazionale” finanziato dai contribuenti italiani e ha suggerito di destinare i fondi all’assistenza ai malati italiani e all’incremento delle risorse per ospedali e medici.

Bagnai e Borghi hanno criticato la gestione dell’Oms durante la pandemia, definendola schizofrenica e inadeguata. Hanno proposto di riesaminare l’adozione di un modello di cooperazione che, secondo loro, ha mostrato limiti. L’obiettivo è abrogare il decreto del 1947 che ha portato l’Italia ad unirsi all’Oms, coinvolgendo anche potenziali alleanze politiche.

Le reazioni alla proposta non si sono fatte attendere: la deputata del Partito Democratico, Ilaria Malvasi, ha etichettato l’uscita dall’Oms come “inquietante”, mentre Angelo Bonelli di Europa Verde ha definito l’iniziativa “folle”. Anche esperti medici, come Matteo Bassetti e Luigi Lopalco, hanno criticato la proposta, considerandola un’iniziativa elettorale priva di senso. La proposta della Lega dunque ha sollevato un ampio dibattito tra sostenitori e oppositori, mettendo in luce le divisioni politiche attuali riguardo alla sanità pubblica.