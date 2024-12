Salvini e il Nuovo Codice della Strada: Successo o Critica?

Dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, gli incidenti in Italia hanno mostrato un segno positivo di diminuzione, come dichiarato da Matteo Salvini in una diretta social, citando i dati del Ministero dei Trasporti. Nel periodo dal 14 al 28 dicembre 2023, gli incidenti sono scesi del 2,8%, gli incidenti mortali del 20,3% e le morti del 25,4%. Salvini si è dichiarato soddisfatto, affermando che i risultati dimostrano l’efficacia delle nuove norme e dell’impegno governativo.

Tuttavia, le associazioni delle vittime della strada non si mostrano altrettanto ottimiste, sostenendo che è presto per una celebrazione. Domenico Musicco, presidente dell’Associazione Vittime della Strada Onlus, ha avvertito che il futuro dei risultati dipenderà dalla continuità dei controlli.

Inoltre, Salvini ha chiarito alcune polemiche riguardanti l’alcol, affermando che il limite rimane invariato a 0,5, e ha rassicurato sui medicinali antidolorifici, indicendo che chi li utilizza può continuare a guidare, pur raccomandando di consultare un medico riguardo all’uso di oppiacei e cannabinoidi.

Le preoccupazioni non riguardano solo gli incidenti, ma anche l’impatto del nuovo codice sui pazienti terapeutici. Infatti, il 30 dicembre, le associazioni dei pazienti che usano cannabis a scopo medico hanno presentato una diffida al Governo, richiedendo la formazione di un tavolo tecnico per affrontare le incertezze legate alla guida. I pazienti temono il ritiro della patente, poiché potrebbero risultare positivi a THC o CBD, nonostante non mostrino segni di alterazione.

Se entro il 20 gennaio il Governo non fornirà risposte, il team legale dei pazienti potrebbe intraprendere una class action per il riconoscimento di danni fisici e morali.

In sintesi, sebbene ci sia un iniziale calo degli incidenti stradali, le preoccupazioni sui controlli futuri e l’impatto sul benessere dei pazienti continuano a destare discussione e preoccupazione, con il rischio di conseguenze legali in assenza di chiarimenti.