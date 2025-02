Salvini e i soldati italiani in Ucraina: cosa ha detto il vicepremier e leader della Lega

Gli sforzi per la pace in Ucraina sono stati sottolineati dalla premier Giorgia Meloni, che ha affermato che sono necessarie garanzie di sicurezza per Kiev affinché si possa evitare una ripetizione dei conflitti degli ultimi tre anni. Meloni ha proposto che tali garanzie vengano fornite nel contesto dell’alleanza atlantica, sottolineando che questa è la cornice migliore per garantire una pace duratura e robusta. In un contesto simile, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che non ha senso discutere l’invio di soldati italiani in Ucraina fino a quando non ci sarà una cessazione delle ostilità tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ha evidenziato che qualsiasi decisione riguardante l’aumento della spesa militare deve essere ponderata, soprattutto per non compromettere la spesa sanitaria.

Salvini ha anche espresso scetticismo riguardo alla creazione di un esercito comune europeo, preferendo mantenere stati nazionali forti. Dal canto suo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha escluso l’invio di militari italiani sotto alleanza Nato o Ue, suggerendo invece che una soluzione migliore sarebbe quella di una missione dell’Onu, con il coinvolgimento della Cina e della Russia per creare una zona cuscinetto. Tajani ha confermato che l’idea di inviare truppe italiane non è attualmente sul tavolo e che l’Italia ha sempre escluso tale possibilità. Fonti di Palazzo Chigi hanno ribadito che non è in corso alcun dibattito sull’invio di truppe, ma che si potrebbe riconsiderare in futuro nel contesto di una missione Onu.