Salvini e gli Epstein files, richiesta di informativa urgente

Da stranotizie
Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno richiesto a Matteo Salvini un’informativa urgente in Aula. La parlamentare Elisabetta Piccolotti di Avs ha fatto notare che il nome del vicepremier e ministro dei Trasporti appare 96 volte negli Epstein files. Questi riferimenti si concentrerebbero nel periodo in cui la Lega ha raggiunto il massimo consenso elettorale, grazie anche all’uso efficace dei social network attraverso il cosiddetto sistema “Bestia”.

Le opposizioni sostengono che, in qualità di segretario di un partito di maggioranza, Salvini debba chiarire il suo coinvolgimento con Steve Bannon. È stato chiesto se abbia mai avuto Bannon come consulente politico e se sia vero che questi abbia svolto attività di raccolta fondi per la Lega. Si richiede anche chiarimento su eventuali iniziative di Bannon per influenzare l’opinione pubblica italiana o europea, specialmente dopo lo scandalo di Cambridge Analytica.

Le opposizioni desiderano sapere se gli incontri citati nelle email si siano realmente svolti e se Salvini fosse a conoscenza dei legami tra Bannon e Jeffrey Epstein. Il deputato Alfonso Colucci del M5s ha anche osservato che Bannon aveva previsto l’exploit di Salvini alle elezioni europee e la successiva crisi di governo, eventi che si sono realmente verificati.

