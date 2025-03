Salvini contro il kit di sopravvivenza dell’Ue: “Vogliono terrorizzarci”

Matteo Salvini ha espresso dubbi riguardo al kit di sopravvivenza “per le prime 72 ore” illustrato dalla Commissaria Ue per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib. Durante il pre-congresso della Lega a Padova, ha affermato che tale iniziativa potrebbe essere il risultato di un progetto inteso a terrorizzare la popolazione. “Quando le massime istituzioni europee diffondono messaggi simili come se fossero video su TikTok, è evidente che questi messaggi di paura hanno un impatto sull’economia”, ha dichiarato. Salvini solleva interrogativi su se tali comunicazioni siano frutto di incompetenza o di un intento più oscuro.

Inoltre, ha suggerito che nel kit di sopravvivenza dovrebbero esserci libri di Oriana Fallaci, per sensibilizzare sulla minaccia rappresentata dall’invasione islamica. Sostiene che il vero problema da affrontare sono le conseguenze di questa invasione e non altre preoccupazioni come le crisi economiche.

Il kit presentato da Lahbib include una serie di articoli utili in caso di emergenza, come un accendino, un coltellino svizzero, acqua, medicinali, torcia, documenti d’identità, cibo in scatola e contanti, poiché, secondo Lahbib, “in caso di crisi il cash è il re”. Il kit comprende anche un caricabatterie, una power bank, un mazzo di carte e una radio, per garantire intrattenimento e comunicazione. Il messaggio di Lahbib è chiaro: la preparazione è fondamentale per affrontare eventuali emergenze, suggerendo un nuovo stile di vita europeo che tiene conto delle incertezze attuali.