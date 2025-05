Salvini Consente Cani e Gatti in Cabina con i Proprietari: Le Nuove Norme Enac

Dopo le pressioni del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’Enac, l’ente regolatore dell’aviazione civile in Italia, sta per modificare le norme sul trasporto degli animali domestici. Il prossimo consiglio di amministrazione, previsto per il 12 maggio, deciderà sulla nuova regolamentazione che faciliterà il trasporto degli animali in cabina piuttosto che in stiva, dove attualmente devono viaggiare se pesano più di 10 chile.

Le nuove regole prevedono che gli animali domestici, per essere trasportati in cabina, debbano rimanere all’interno di un trasportino adeguato, collocato sopra i sedili e assicurato con le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Inoltre, il peso dell’animale non deve superare quello di un adulto. La decisione è stata anticipata da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha evidenziato l’importanza del cambiamento voluto da Salvini.

Il ministro aveva già sollevato la questione un anno fa, chiedendo all’Enac di rivedere le norme affinché anche gli animali di peso superiore a 10 chili potessero viaggiare in cabina, e ha sollecitato le compagnie aeree italiane a semplificare le procedure per consentire ai passaggeri di portare i propri animali con sé, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza aeree. La nota ministeriale esprime soddisfazione per la delibera che verrà approvata, riconoscendo il ruolo cruciale di Salvini nella promozione di questo cambiamento normativo.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it