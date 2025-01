Salvini attende la risposta di Meloni per partecipare all’insediamento di Trump: ecco le ragioni

La cerimonia di insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, fissata per il 20 gennaio, si configura come una sfida simbolica per la destra italiana. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, sta valutando seriamente la possibilità di partecipare. La sua presenza a Washington non sarebbe solo legata a una questione di rappresentanza ufficiale, ma rappresenterebbe un’opportunità per consolidare la sua posizione nell’asse sovranista-repubblicano, affiancandosi a gruppi europei e al movimento Maga americano.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha ricevuto un invito personale da Trump e dalla figlia Ivanka, ma è indecisa sulla partecipazione. Un suo eventuale rifiuto darebbe a Salvini l’opportunità di rappresentare l’Italia, marcando un punto a favore della sua visione politica. Meloni deve tenere in considerazione le delicate relazioni con l’Unione Europea, e il suo legame con Ursula von der Leyen e la Commissione Europea, cercando di evitare l’isolamento rispetto agli altri leader europei.

Salvini vede nell’Inauguration Day un’occasione per ampliare il proprio influsso a livello internazionale, potenziando le relazioni con la destra repubblicana americana e personalità di spicco come Elon Musk. La situazione si presenta come una partita a scacchi tra Salvini e Meloni: chi parteciperà all’evento potrebbe consolidare la propria leadership, mentre chi rimarrà a casa rischierebbe di perdere importanti opportunità di visibilità e di affermazione politica.

La cerimonia non è vista solo come un momento celebrativo ma come un vero e proprio campo di gioco per la destra italiana ed europea, che si muove strategicamente per posizionarsi tra Europa e Stati Uniti nel contesto conservatore. Trump, nel recente incontro con Meloni, l’ha definita “una vera fonte d’energia”, sottolineando la potenzialità dell’asse italo-americano. Così, il “Trump-day” diventa un’occasione cruciale per considerare le future alleanze e le dinamiche politiche interna e internazionali, mettendo in evidenza le scelte strategiche che potrebbero influenzare il panorama politico europeo.