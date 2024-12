Salvini assolto nel processo Open Arms, la sentenza di oggi

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms “perché il fatto non sussiste”, secondo la sentenza emessa dai giudici di Palermo il 20 dicembre 2024. Il tribunale ha assolto il leader della Lega dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dopo otto ore di camera di consiglio. La lettura della sentenza ha suscitato un lungo applauso in aula, dove erano presenti amici, deputati e la fidanzata di Salvini, Francesca Verdini, che lo ha abbracciato. Allo stesso tempo, alla Camera dei Deputati a Roma, i deputati hanno applaudito l’assoluzione.

Salvini, ex ministro dell’Interno, era accusato di aver negato lo sbarco a 147 migranti, tra cui 27 minori, per diciannove giorni nel 2019. L’accusa aveva chiesto una condanna a sei anni di carcere. Dopo la sentenza, Salvini ha dichiarato di essere felice e di vedere nel verdetto una vittoria per il buon senso e una difesa dei confini nazionali. Ha ringraziato il suo avvocato, Giulia Bongiorno, e gli italiani che attendevano la sentenza, sottolineando che non si tratta solo di un’assoluzione personale, ma di un’affermazione di un’idea di Paese.

L’avvocato Bongiorno ha spiegato che l’assoluzione è stata data con il primo comma del 530 del codice di procedura penale, che rappresenta una chiara affermazione di non colpevolezza, senza ambiguità. Ha precisato che la sentenza non è contro i migranti, ma contro chi li sfrutta. Ha espresso soddisfazione per l’esito, rigettando le teorie di una sentenza ambigua.

La premier Giorgia Meloni ha commentato su X (ex Twitter) che difendere i confini italiani non deve mai essere considerato un crimine e ha accolto con entusiasmo l’assoluzione di Salvini, invitando a continuare a combattere l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani.

In risposta al verdetto, Open Arms ha annunciato che valuterà se ricorrere in appello contro la sentenza, esprimendo tristezza per le persone che sono state private della libertà. Il legale di parte civile, Michele Calantropo, ha affermato che si attende di leggere le motivazioni della sentenza per decidere se appellarsi.