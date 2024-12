Salvini Assolto, Ma Oscar Camps di Open Arms Non Si Arrende: ‘Valutiamo Ricorso’

Matteo Salvini è stato assolto nel processo riguardante la nave Open Arms, con il tribunale di Palermo che ha deciso che “il fatto non sussiste” rispetto alle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. La vicenda coinvolge 147 migranti che nel 2019 rimasero bloccati per 19 giorni a bordo della nave mentre Salvini era ministro dell’Interno. La procura aveva chiesto una pena di sei anni di reclusione, ma nonostante l’assoluzione, il rischio di una condanna non è del tutto escluso. Oscar Camps, fondatore di Open Arms, ha assistito alla lettura della sentenza e ha annunciato l’intenzione di non fermarsi qui, non escludendo il ricorso in appello.

Camps ha espresso il suo dispiacere per le sofferenze subite da coloro che sono stati privati della loro libertà, sottolineando che la decisione potrebbe essere impugnata in attesa delle motivazioni dei giudici. Anche Emergency, che si è costituita parte civile nel processo, ha lamentato le sofferenze inutili dei migranti, già traumatizzati da violenze in Libia, affermando che continuerà a fornire assistenza a chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, considerandolo un obbligo di diritto internazionale.

Il processo ha visto la partecipazione di 27 parti civili, tra cui migranti che si trovavano a bordo della Open Arms, associazioni e ONG. Il legale rappresentante di Open Arms, Arturo Salerni, ha dichiarato che le autorità pubbliche decisero in modo inappropriato di privare della libertà le persone in quella situazione nell’agosto 2019. I legali delle parti civili avevano chiesto un risarcimento di oltre un milione di euro a Salvini.

Nonostante il trionfo di Salvini e dei suoi alleati, la questione rimane controversa e potrebbe continuare a svilupparsi nel contesto legale, con Open Arms e altre organizzazioni pronte a combattere per i diritti dei migranti e la condanna di comportamenti che giudicano inaccettabili. La sentenza ha scatenato reazioni contrastanti, riflettendo le divisioni politiche e le diverse opinioni sulla gestione della crisi migratoria in Italia.