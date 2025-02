Salvini al vertice dei Patrioti europei, plauso di Trump e attacco a von der Leyen

“Serve il cambiamento, noi Patrioti siamo per questo”. Così ha esordito Matteo Salvini al vertice dei Patrioti europei a Madrid, sottolineando l’importanza di un nuovo approccio all’Europa, che non deve essere dominata da ideologie come il burka, il gender e il terrorismo islamico. Secondo Salvini, l’Europa è “vittima dell’incompetenza” dei suoi attuali leader, che non hanno affrontato crisi come quella energetica e il declino economico. La commissione di Ursula von Der Leyen continua a commettere errori e non riconosce le proprie responsabilità.

Salvini ha esortato a mettere fine alle politiche europee che vincolano gli Stati membri e ha chiamato a una “rivoluzione democratica”, proponendo un nuovo modello di Europa basato sulla sovranità delle nazioni. Ha accusato le istituzioni sovranazionali di avere interessi più vicini alle multinazionali piuttosto che ai cittadini.

Il leader leghista ha denunciato le etichette di fascismo, nazismo e razzismo a cui il suo movimento è stato sottoposto, affermando la loro resistenza e coesione. Ha criticato le politiche europee fallimentari, in particolare il Green Deal e l’austerità, che hanno causato danni agli agricoltori europei.

Inoltre, ha rivolto un appello ai popolari europei, chiedendo loro di scegliere tra il passato e un futuro di cambiamento, esprimendo la necessità di una visione comune tra i partiti patrioti. Un comunicato dei Patrioti ha affermato che l’élite di Bruxelles non ha imparato dai propri errori e desidera trasformare l’Unione Europea in uno stato centralizzato, mentre i leader dei partiti patrioti si dichiarano determinati a restituire all’Europa i suoi poteri e valori fondamentali.