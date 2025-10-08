17.9 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Animali

Salviamo gli animali del Garda, un ecosistema in pericolo

Da StraNotizie
Salviamo gli animali del Garda, un ecosistema in pericolo

Un cigno impossibilitato a nuotare a causa di una lenza che lo stringe, uno svasso con un amo conficcato nel becco e un germano incapace di volare a causa di un groviglio di nylon. Queste scene, dolorose, si ripetono frequentemente sul lago di Garda. Dietro a questi interventi ci sono i volontari del WWF, che con determinazione si tuffano per tagliare reti e portare gli animali feriti dai veterinari, impegnandosi anche quando la situazione sembra disperata.

Per continuare a svolgere queste attività, i volontari chiedono aiuto. Hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe intitolata “Il Garda ha bisogno di aiuto”, con l’obiettivo di sostenere il recupero e la cura delle specie in difficoltà. Il lago, infatti, non rappresenta solo un’attrazione turistica, ma è un ecosistema fragile, che soffre dell’incuria umana.

Negli ultimi anni, i casi di recupero sono aumentati notevolmente. I rifiuti abbandonati, gli ami da pesca e i fili di nylon si trasformano in trappole invisibili per cigni, anatre, svassi e piccoli rapaci. Ogni intervento richiede attrezzature, farmaci e servizi veterinari.

Il lago di Garda, la più grande riserva idrica d’Italia, è minacciato da inquinamento, cambiamenti climatici e attività umane non sostenibili. Ogni rete e ogni plastica abbandonata rappresentano un pericolo concreto per la fauna. Le donazioni saranno utilizzate per acquistare gabbie per il trasporto, coprire le spese veterinarie e procurarsi un’imbarcazione adatta per interventi di salvataggio e vigilanza.

Ogni euro raccolto contribuirà a un’azione concreta per salvare la fauna del lago. Il messaggio è chiaro: difendere il Garda significa anche difendere noi stessi. Il referente Paolo Zanollo sottolinea l’importanza del supporto della comunità, evidenziando che il Garda è un patrimonio collettivo e la sua sofferenza è un dolore condiviso.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Fiera del Cicloturismo a Padova: un viaggio tra le bici
Articolo successivo
Addio Coma_Cose: la separazione che colpisce i fan italiani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.