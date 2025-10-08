Salviamo gli animali del Garda, un ecosistema in pericolo

Un cigno impossibilitato a nuotare a causa di una lenza che lo stringe, uno svasso con un amo conficcato nel becco e un germano incapace di volare a causa di un groviglio di nylon. Queste scene, dolorose, si ripetono frequentemente sul lago di Garda. Dietro a questi interventi ci sono i volontari del WWF, che con determinazione si tuffano per tagliare reti e portare gli animali feriti dai veterinari, impegnandosi anche quando la situazione sembra disperata.

Per continuare a svolgere queste attività, i volontari chiedono aiuto. Hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe intitolata “Il Garda ha bisogno di aiuto”, con l’obiettivo di sostenere il recupero e la cura delle specie in difficoltà. Il lago, infatti, non rappresenta solo un’attrazione turistica, ma è un ecosistema fragile, che soffre dell’incuria umana.

Negli ultimi anni, i casi di recupero sono aumentati notevolmente. I rifiuti abbandonati, gli ami da pesca e i fili di nylon si trasformano in trappole invisibili per cigni, anatre, svassi e piccoli rapaci. Ogni intervento richiede attrezzature, farmaci e servizi veterinari.

Il lago di Garda, la più grande riserva idrica d’Italia, è minacciato da inquinamento, cambiamenti climatici e attività umane non sostenibili. Ogni rete e ogni plastica abbandonata rappresentano un pericolo concreto per la fauna. Le donazioni saranno utilizzate per acquistare gabbie per il trasporto, coprire le spese veterinarie e procurarsi un’imbarcazione adatta per interventi di salvataggio e vigilanza.

Ogni euro raccolto contribuirà a un’azione concreta per salvare la fauna del lago. Il messaggio è chiaro: difendere il Garda significa anche difendere noi stessi. Il referente Paolo Zanollo sottolinea l’importanza del supporto della comunità, evidenziando che il Garda è un patrimonio collettivo e la sua sofferenza è un dolore condiviso.