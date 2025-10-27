Salviamo Adelina e i suoi cuccioli di nutria in Toscana

Un gruppo di attivisti ha lanciato un appello per salvare una famiglia di castorini, noto anche come nutrie, che vive nei fossati di via Tortaia. La situazione è diventata critica a causa di lavori di canalizzazione in corso. Il flash mob organizzato dalla Rete dei Santuari di Animali Liberi, con il supporto della Lega Antivivisezionista (Leal), si terrà il 25 ottobre per chiedere che la famiglia di nutrie non venga soppressa.

Gli attivisti propongono di catturare le nutrie con gabbie, ma senza eliminarle. Chiedono che venga trovata una nuova sistemazione per loro, suggerendo di ospitarle in rifugi idonei. Hanno offerto la loro disponibilità alle autorità competenti per discutere possibili soluzioni di spostamento.

La nutria, scientificamente conosciuta come Myocastor coypus, è un mammifero roditore originario del Sud America, importato in Europa per il suo pelame. Gli attivisti hanno sottolineato l’importanza di non confonderla con altri roditori, come topi o ratti, poiché possiedono un codice genetico differente. Anche i residenti locali si sono affezionati alla nutria e ai suoi cuccioli, sperando di contribuire al loro salvataggio.

Francesco Cortonesi, attivista aretino, ha spiegato che il concetto di antispecismo implica che ogni vita ha un valore. Ha evidenziato come non manchino le critiche sarcastiche alle loro richieste di proteggere la nutrita famiglia. Cortonesi ha recentemente lottato per salvare anche altri animali in difficoltà. Ora, con il caso di mamma Adelina e i suoi cuccioli, spera che le istituzioni possano intervenire per garantire un futuro migliore per questi animali.