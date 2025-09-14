Salvezza per una neonata: intervento innovativo a Torino

Una neonata di pochi giorni è stata salvata dai medici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino attraverso due interventi chirurgici. La piccola presentava una grave malformazione vascolare al fegato, che aveva causato collegamenti anomali tra arterie e vene.

Le operazioni sono state eseguite quando la neonata aveva sei e tredici giorni. I medici sono riusciti a trattare la malformazione utilizzando cateteri che attraversavano i vasi sanguigni, occludendola con una colla acrilica simile agli adesivi istantanei in commercio.

Questa condizione, una sorta di “corto circuito” tra vene e arterie, stava compromettendo gravemente la circolazione sanguigna, congestionando cuore e polmoni e mettendo a rischio la vita della bambina. L’intervento ha avuto effetti immediati: la pressione sanguigna si è normalizzata, il polmone si è decongestionato, e gli organi vitali iniziarono a ricevere il giusto apporto di sangue.

Ora la neonata respira autonomamente ed è ricoverata in rianimazione, mostrando per la prima volta prospettive di una crescita normale. L’equipe medica coinvolta ha lavorato in modo multidisciplinare, includendo specialisti in vari settori come la rianimazione pediatrica, la chirurgia pediatrica e la radiologia interventistica. Il direttore generale dell’azienda sanitaria ha espresso gratitudine per la professionalità del personale, evidenziando il successo di questo intervento in una situazione complessa.