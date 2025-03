Salvatore Malfi, ex prefetto di Vercelli, condannato per violenze sulla colf: “Preferisco restare in carcere”

L’ex prefetto di Vercelli, Salvatore Malfi, è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della sua collaboratrice domestica. La Corte d’Appello di Torino ha ridotto la sua pena a 4 anni, ma sorprendentemente Malfi ha rifiutato la pena alternativa degli arresti domiciliari, sostenendo che fosse una “questione etica”. La condotta di Malfi, definita dai giudici come maltrattamenti veritieri paragonabili alla violenza domestica, è stata confermata il 20 marzo dalla corte, la quale ha parzialmente modificato una precedente condanna di 5 anni e mezzo per estorsione e stalking, assolvendo Malfi da estorsioni avvenute prima del 2014.

L’inchiesta sui maltrattamenti deriva da una precedente indagine sulla gestione dell’accoglienza dei migranti tra il 2014 e il 2016, in cui Malfi era accusato di favoritismi verso una cooperativa e una onlus, ma è stato assolto da queste accuse. Le prova più significative contro di lui sono state le registrazioni effettuate dalla colf, che hanno rivelato una condizione lavorativa priva di contratto e continui tagli arbitrari dello stipendio, accompagnati da insulti e aggressioni verbali. Tra le accuse anche quella di indurre la lavoratrice a rinunciare a una parte del salario, portando all’imputazione per estorsione.

Testimoni, tra cui i dipendenti della Prefettura, hanno confermato che la collaboratrice spesso lasciava l’abitazione in lacrime. Quando ha manifestato l’intenzione di denunciare Malfi, ha ricevuto pressioni da funzionari della Prefettura, inclusa l’ex vice prefetto Raffaella Attianese, che l’avrebbe avvertita delle possibili conseguenze.