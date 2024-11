Salvatore Luongo: Nuovo Comandante Generale dei Carabinieri Scelto da Meloni e Crosetto

La proposta di Guido Crosetto, sostenuta da Giorgia Meloni, è stata accettata dal Consiglio dei Ministri: il generale Salvatore Luongo sarà il nuovo comandante generale dei Carabinieri, succedendo a Teo Luzi dopo quattro anni di mandato. Il Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024 ha scelto Luongo, napoletano classe 1962, che fino ad ora ricopriva il ruolo di vicecomandante generale. Luongo prenderà il posto di Luzi, che si ritira per andare in pensione. La decisione ha escluso altri candidati, come Mario Cinque, capo di stato maggiore dei Carabinieri, e Riccardo Galletta, a capo del comando Pastrengo. La proposta di Luongo è stata presentata dal ministro della Difesa, e la cerimonia di passaggio di incarico si terrà il 15 novembre alla caserma Salvo D’Acquisto di Roma. La premier Meloni ha espresso congratulazioni e auguri al nuovo comandante, sottolineando le sue competenze e la sua esperienza come garanzia per il buon lavoro dell’Arma dei Carabinieri, definita “orgoglio nazionale”. Inoltre, Meloni ha ringraziato Teo Luzi per la sua dedizione e professionalità al servizio dello Stato e dei cittadini.

Crosetto ha espresso grande soddisfazione per la nomina, evidenziando l’importanza della scelta per la sicurezza del Paese. Ha riconosciuto la complessità della decisione, dato il valore dei curriculum dei candidati, e si è detto fiducioso che Luongo guiderà i Carabinieri in modo da confermare il loro ruolo di presidio di legalità. Ha anche rimarcato che l’Arma è diventata all’avanguardia e tecnologicamente avanzata sotto la guida di Luzi.

Tuttavia, Crosetto ha dovuto affrontare opposizioni all’interno della maggioranza, in particolare dai sottosegretari vicini a Meloni. Alfredo Mantovano sosteneva il capo di stato maggiore, Mario Cinque, mentre Giovanbattista Fazzolari spingeva per Riccardo Galletta. Luongo ha collaborato a stretto contatto con Crosetto dal 2016 al 2023, avendo ricoperto ruoli importanti anche in precedenti governi, il che ha contribuito alla sua nomina.