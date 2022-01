La nuova edizione di C’è Posta Per Te è tornata con grande successo e – come da tradizione – anche questa volta Maria De Filippi ci ha regalato un belloccio in occasione della prima puntata. Lui è Salvatore Loverso ed è un pallanuotista di Finale Emilia, in provincia di Modena.

Salvatore Loverso è arrivato a C’è Posta Per Te perché chiamato da sua madre, che ha voluto fargli una sorpresa facendogli conoscere Stefano De Martino. Il bel pallanuotista, infatti, sarebbe un grande fan del ballerino che lo vedrebbe come un uomo posato che con sacrificio è riuscito a coronare i suoi sogni.

Salvatore Loverso a C’è Posta Per Te chiamato da sua madre per risollevarlo dalla morte del padre

Il ragazzo a C’è Posta Per Te ha raccontato la sua storia. Nel 2020 ha perso il padre a soli 64 anni a causa del Covid e per questo motivo sua madre ha voluto fargli questa sorpresa.

Stefano De Martino ha avuto parole molto dolci per Salvatore e gli ha regalato una penna ed un viaggio per Parigi.

“Sono certo che tuo padre provava lo stesso amore che provo io per mio figlio e ti assicuro che quando scoprirai che cosa significa l’amore verso un figlio capirai che forse lui ti amava più di quanto tu potessi pensare”.

Oltre la penna ed il viaggio, Loverso ha ricevuto come regalo anche 20 mila follower su Instagram arrivati in poche ore dalla sua apparizione tv.