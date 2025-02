Salvatore Chillemi, 49enne milanese, ritrovato senza vita a Fortunago dopo due giorni di scomparsa

È stato trovato morto Salvatore Chillemi, 49enne di Milano, disperso a Fortunago dal 22 febbraio. Le ricerche hanno avuto termine il 24 febbraio, quando il corpo è stato scoperto a poche centinaia di metri dalla sua Vespa. La causa del decesso rimane sconosciuta.

Il corpo di Chillemi è stato rinvenuto da squadre di soccorso in una radura fangosa, ai margini di una zona boschiva. La scomparsa era stata segnalata dalla sorella, che non riusciva a contattarlo da sabato. La donna si era recata a Fortunago, dove l’uomo aveva una seconda casa e intendeva trasferirsi definitivamente da Milano. Non trovandolo, ha dato l’allerta, attivando la macchina dei soccorsi.

Domenica, grazie alla localizzazione del suo telefono cellulare, i vigili del fuoco hanno rintracciato la Vespa, abbandonata su un sentiero. Da questo punto, le ricerche si sono ampliate, coinvolgendo anche unità cinofile. Il ritrovamento del corpo è avvenuto non lontano dal veicolo.

Attualmente, i carabinieri stanno indagando sul caso, e dai primi accertamenti non sono emersi segni di violenza sul corpo. La procura di Pavia ha ordinato un’autopsia per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi è contemplato un possibile malore mentre Chillemi si trovava in scooter.