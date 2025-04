Salvatore Calvaruso rimane in carcere per la strage di Monreale: la madre lo sostiene: ‘È stato aggredito’

La madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato per la strage di Monreale, esprime il suo dolore affermando che è giusto che suo figlio “paghi per ciò che ha commesso”. Tuttavia, sottolinea che anche i ragazzi coinvolti hanno subito violenza, evidenziando segni di aggressioni sul viso. Salvatore è stato catturato poche ore dopo l’incidente, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze. In preda alla disperazione, ha confessato di aver sparato dopo una rissa avvenuta davanti alla Caffetteria 365.

Il 26 aprile, durante una lite, tre giovani, Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, sono stati uccisi. La violenza è iniziata quando Calvaruso, a bordo di uno scooter, avrebbe quasi investito Turdo. Dopo una serie di insulti, un membro del gruppo di Palermo ha colpito un ragazzo di Monreale con un casco, scatenando la rissa. In seguito, i palermitani sono tornati armati, provocando la tragedia.

La madre di Calvaruso, pur riconoscendo il dolore causato dalla perdita di vite umane, sostiene che anche suo figlio e i suoi amici sono stati vittime di violenza, specificando che Salvatore è stato aggredito con caschi e bottiglie. Rimane ferma sulla posizione che la giustizia debba seguire il suo corso, esprimendo rammarico per quanto accaduto.

Il caso continua ad essere oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno raccogliendo ulteriori informazioni tramite testimonianze, incluse registrazioni audio che ricostruiscono i momenti precedenti alla sparatoria.