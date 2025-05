Salvatore Calvaruso in carcere: la confessione sconvolgente sulla strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, un ragazzo di 19 anni, ha dichiarato di essersi difeso durante un’aggressione, ammettendo di aver svuotato il caricatore di una pistola. Nella notte tra il 26 e il 27 aprile a Monreale, Palermo, una rissa è degenerata in una sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, con altri due feriti, uno dei quali minorenne.

Calvaruso ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi, descrivendo la paura e il caos della situazione. Dopo essere caduto, ha cercato di scappare montando sul suo scooter, ma è stato nuovamente aggredito. In quella fase, ha estratto una pistola semiautomatica, trovata precedentemente per strada, e ha cominciato a sparare contro gli aggressori.

Nella sua dichiarazione al giudice, ha espresso pentimento per le conseguenze delle sue azioni, chiedendo scusa ai familiari delle vittime e ammettendo di aver esaurito il caricatore. Ha anche sentito altri colpi di pistola, ma non è in grado di identificare chi stava sparando.

La madre di Calvaruso ha sostenuto la sua versione, affermando che anche il figlio e i suoi amici erano stati aggrediti e presentavano segni evidenti di violenza. Nonostante ciò, non ha contestato la responsabilità del figlio nell’incidente. La tensione e la violenza quella notte hanno portato a un tragico epilogo, alimentando il dibattito sulla sicurezza e la gioventù nella regione.