Salvatore Calvaruso ammette tre omicidi a Monreale, ma le sue dichiarazioni non sono valide

Salvatore Calvaruso, un 19enne dello Zen di Palermo, ha confessato di aver aperto il fuoco durante una rissa a Monreale che ha provocato la morte di tre persone e ferito altre due. Tuttavia, al suo arrivo davanti al magistrato, si è rifiutato di rispondere, rendendo quindi le sue dichiarazioni inutilizzabili. Nella notte tra sabato e domenica, sono stati esplosi 18 colpi di pistola, a seguito di un litigio scaturito per questioni legate alla guida di un gruppo di ragazzi. Le vittime, Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (24 anni) e Andrea Miceli (26 anni), hanno perso la vita a causa di questa violenza.

I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di Calvaruso, che ha ammesso di essere il colpevole. Nonostante ciò, la Procura è in cerca di ulteriori complici coinvolti nell’incidente. Le evidenze video raccolte dalle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni di un testimone confermano la sua responsabilità. Il testimone ha riferito di aver prestato il proprio scooter a Calvaruso prima dell’incidente, raccontando che il giovane si era presentato a casa sua per richiedere di denunciare un furto.

Il genitore di Andrea Miceli ha lanciato un appello, chiedendo ai genitori dei responsabili di convincere i loro figli a costituirsi, esprimendo un profondo dolore per la perdita. La comunità locale ha reagito con sgomento alla notizia, e il sindaco di Monreale ha convocato la giunta per discutere la sospensione delle festività in onore del patrono.