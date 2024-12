Salvatore Aldobrandi Condannato all’Ergastolo per Femminicidio Compiuto in Svezia nel 1995 Dopo 30 Anni

Salvatore Aldobrandi, 75 anni, originario di Cosenza e residente a Sanremo, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sargonia Dankha, una giovane svedese di origini irachene, avvenuto il 13 novembre 1995 a Linköping, in Svezia. La condanna è stata emessa dal tribunale di Imperia, che ha riconosciuto l’aggravante dei motivi abbietti, fondamentale per l’applicazione della pena perpetua e per evitare la prescrizione del reato.

Il caso di Aldobrandi era diventato un “cold case”, risolto dalla giustizia italiana dopo che quella svedese non era riuscita a condannarlo nonostante fosse stato arrestato all’epoca dei fatti. La polizia svedese aveva investigato, ma la mancanza di tecniche investigative adeguate aveva ostacolato la conclusione del processo. Dopo il rilascio nel 1996, Aldobrandi si era trasferito in Italia, dove era rimasto quasi 30 anni. La denuncia per l’inizio di un nuovo procedimento penale è stata presentata dai familiari di Dankha nel 2023.

All’epoca dell’omicidio in Italia non esistevano aggravanti specifiche per il femminicidio. Se il tribunale di Imperia avesse considerato Aldobrandi colpevole di semplice omicidio, la pena prevista sarebbe stata inferiore e il reato sarebbe risultato prescritto. Tuttavia, la riforma del 7 giugno 2023 ha reso imprescrittibili i reati punibili con l’ergastolo.

Aldobrandi ha sempre mantenuto la sua innocenza attraverso i suoi avvocati. Secondo la ricostruzione degli eventi, Aldobrandi, che all’epoca aveva 45 anni, aveva una relazione turbolenta con Sargonia, che aveva 21 anni. Dopo ripetute minacce e litigi, lui l’avrebbe convinta a un incontro finale dove l’ha uccisa. Successivamente, il corpo della giovane sarebbe stato smembrato nella cucina del ristorante dove Aldobrandi lavorava e fatto sparire in un impianto di smaltimento rifiuti. Gli investigatori svedesi hanno sempre ipotizzato che Aldobrandi fosse stato assistito da un complice, mai identificato.