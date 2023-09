Salvato in extremis dall’eutanasia, il cucciolo invalido ha trovato una nuova vita!

Una malformazione alle zampe gli stava per costare la vita, l’intervento dei volontari ha riacceso le speranze per Nico

Alcune storie sono in grado di toccare i nostri cuori davvero a fondo e questo è anche il caso di Nico, il cucciolo di Dogue de Bordeaux per il quale la vita fin qui non è stata troppo benevola. L’animale è infatti nato con una malformazione rara alle zampe posteriori, motivo per cui sarebbe stato destinato ad essere soppresso, ma gli occhi spaventati e dolci del cucciolo di 3 mesi non sono passati inosservati e, grazie ai volontari di un’associazione, il cane è stato preso in custodia per essere curato.

Nico non è ancora fuori pericolo, serviranno interventi costosissimi per tentare il miracolo

In alcuni casi è impossibile rimanere indifferenti e la storia di Nico è uno di questi. Il cucciolo di Dogue de Bordeaux non ha avuto vita facile fin dalla nascita, questo a causa di una malformazione genetica compressa. Le anche del cucciolo sono chiuse e le rotule fuori posto, una condizione difficile che non permetterebbe al cane una vita serena e felice come accade per gli altri.

La sofferenza negli occhi di Nico è visibile, ma non per questo i volontari dell’associazione “Dogue de Bordeaux Italia” hanno deciso di mollare, aprendo una raccolta fondi per far sì che i costosi interventi possano essere tentati. Questa è l’unica possibilità per Nico di tornare a camminare e vivere una vita degna, altrimenti dovrà passare le sue giornate attaccate ad un carrellino.

Dopo le prime tac ciò che è venuto fuori è un quadro clinico complesso, questo il motivo che aveva portato i suoi proprietari a decidere per l’eutanasia, questo ed i costi non facilmente accessibili per la sua operazione e per il suo recupero. Il costo del primo intervento, infatti, sarà di 1664,70 euro, e non è escluso che serviranno anche altre operazioni per completare il recupero del cucciolo.

Anche se non ci sono certezze però, l’associazione ha deciso di tentare chiedendo più aiuti tramite una campagna aperta sul sito GoFundMe, al quale è possibile partecipare anche con poco per ridare una speranza a Nico.

Adesso non resta che attendere e capire come evolverà la situazione, per fortuna però, la storia del cucciolo di soli 3 mesi ha scosso l’animo degli italiani che stanno partecipando attivamente, per ora sono stati raccolti 1.115 euro al fronte dei circa 5.000 totali che serviranno per completare il cammino clinico di Nico, ma a breve si potrà procedere con il primo intervento e sperare che la vita del cucciolo incolpevole possa cambiare quanto prima.