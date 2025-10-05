Salvate l’orso bruno marsicano: rischi e speranze in Italia

L’orso bruno marsicano è una specie in grave pericolo di estinzione, soprattutto per motivi genetici, come emerge da uno studio condotto dalle Università di Ferrara e Politecnica delle Marche. Nell’Appennino centrale si stima che sopravvivano solo 50 esemplari, categoricamente inseriti nella Lista Rossa IUCN come “pericolo critico”. Questa popolazione ha vissuto un isolamento prolungato, durato seicento anni, portando a una marcata differenziazione genetica rispetto ad altre popolazioni europee. Tuttavia, questo isolamento ha anche causato una mutazione genetica che influisce negativamente sulla loro capacità di sopravvivere, già minacciata da attività umane.

Per tutelare l’orso bruno marsicano, è attivo un Piano d’azione nazionale che coinvolge diverse istituzioni e associazioni. Questo progetto mira a implementare strategie scientifiche e promuovere un’ampia partecipazione per garantire la conservazione di questa specie.

L’orso bruno marsicano, una sottospecie dell’orso bruno, vive principalmente nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Predilige le foreste montane e, sebbene sia principalmente vegetariano, mangia anche piccoli vertebrati e insetti. Questa sottospecie è caratterizzata da dimensioni più contenute e una natura schiva, evitando il contatto umano.

Le principali minacce per l’orso marsicano includono la perdita di habitat a causa delle infrastrutture, il bracconaggio e gli incidenti stradali. Inoltre, l’isolamento ha portato a un alto grado di consanguineità, rendendo la popolazione più vulnerabile. Recenti studi hanno rivelato un difetto in un enzima fondamentale, che potrebbe influire sulla salute degli esemplari. Nonostante ciò, non sono state riscontrate patologie evidenti in questa popolazione.

Riguardo al futuro, il Rapporto orso marsicano del Parco sottolinea che, sebbene i maschi si avventurino al di fuori del territorio protetto, le femmine rimangono cruciali per l’espansione e la crescita della popolazione. Tuttavia, si sono registrati segnali di presenza di femmine ad altrove, suggerendo potenziali margini di speranza per la specie.