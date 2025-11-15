Salvataggio di un Setter in un cunicolo a Torella dei Lombardi

Questa mattina, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta a Contrada Acquavivola, nel Comune di Torella dei Lombardi, per salvare un cane da caccia di razza Setter.

Durante una battuta di caccia, l’animale si era infilato in un cunicolo sotterraneo, utilizzato da altri animali selvatici, rimanendo bloccato in una cavità profonda circa due metri. La conformazione del terreno ha reso necessario un intervento complesso, eseguito in sicurezza anche grazie all’uso di tecniche di Speleo Alpino Fluviale (SAF).

Il cane è stato portato in superficie senza subire conseguenze e successivamente riconsegnato ai proprietari, cacciatori provenienti da Nola, che hanno espresso la loro profonda gratitudine per l’intervento effettuato.