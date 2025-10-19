21.6 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Animali

Salvataggio della fauna ittica nel fiume Po a Mantova

Da stranotizie
Salvataggio della fauna ittica nel fiume Po a Mantova

Una significativa operazione di salvataggio della fauna ittica si è svolta a Tre Ponti, nei pressi dell’ex caseificio Gazzina in via Cherubina, con il recupero di oltre cinque quintali e mezzo di pesce. L’intervento è stato condotto dai volontari della Fipsas di Mantova, sotto la guida della guardia ittica Ezio Menozzi e con la coordinazione di Emilio Padovani dell’ufficio di vigilanza provinciale.

I pesci, prelevati utilizzando attrezzature specifiche per garantirne la sicurezza, sono stati rilasciati nel fiume Po a Riva di Suzzara, contribuendo così alla protezione del loro habitat naturale e alla conservazione della biodiversità locale.

Inoltre, le guardie ittiche Fipsas sono attualmente attive anche nei canali di Quingentole e San Giacomo delle Segnate, dove il livello dell’acqua è stato ridotto al minimo dal Consorzio di Bonifica “Terre dei Gonzaga” per terminare la stagione irrigua.

Tra Fipsas e il Consorzio è stata siglata una convenzione per la salvaguardia della fauna ittica autoctona. Questo accordo prevede interventi coordinati per il recupero e la reimmissione delle specie in ambienti idonei, prevenendo così danni ecologici e perdite irreversibili.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Ricette Autunnali: Zuppe e Comfort Food dall’Italia
Articolo successivo
Festival di Santa Cecilia: Opportunità per Giovani Musicisti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.