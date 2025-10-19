Salvataggio della fauna ittica nel fiume Po a Mantova

Una significativa operazione di salvataggio della fauna ittica si è svolta a Tre Ponti, nei pressi dell’ex caseificio Gazzina in via Cherubina, con il recupero di oltre cinque quintali e mezzo di pesce. L’intervento è stato condotto dai volontari della Fipsas di Mantova, sotto la guida della guardia ittica Ezio Menozzi e con la coordinazione di Emilio Padovani dell’ufficio di vigilanza provinciale.

I pesci, prelevati utilizzando attrezzature specifiche per garantirne la sicurezza, sono stati rilasciati nel fiume Po a Riva di Suzzara, contribuendo così alla protezione del loro habitat naturale e alla conservazione della biodiversità locale.

Inoltre, le guardie ittiche Fipsas sono attualmente attive anche nei canali di Quingentole e San Giacomo delle Segnate, dove il livello dell’acqua è stato ridotto al minimo dal Consorzio di Bonifica “Terre dei Gonzaga” per terminare la stagione irrigua.

Tra Fipsas e il Consorzio è stata siglata una convenzione per la salvaguardia della fauna ittica autoctona. Questo accordo prevede interventi coordinati per il recupero e la reimmissione delle specie in ambienti idonei, prevenendo così danni ecologici e perdite irreversibili.